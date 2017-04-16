الجزيرة الإماراتي يبدأ الاستعداد لمونديال الأندية بعد ضمان لقب الدوري

المصدر: إرم نيوز

كشف مدرب فريق الجزيرة الإماراتي، الهولندي تين كات، أنه قام ببحث الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية (الإمارات 2017)، مع إدارة للنادي الذي تقام مبارياته في ضيافة أبوظبي والعين ديسمبر المقبل، مشيراً إلى ضرورة أن يظهر الفريق بشكل مشرّف في هذه البطولة الكبيرة، التي سيشارك فيها باعتباره بطلاً لدوري الخليج العربي.

وكان الجزيرة فاز على ضيفه الشباب، أول من أمس، بثلاثية نظيفة، ليبدأ الاستعداد للاحتفال بلقب الدوري الذي غاب طويلاً عن الجزيرة منذ آخر مرة توج به العنكبوت في موسم 2011، إذ يحتاج إلى نقطة فقط من مبارياته الثلاث المقبلة، بغض النظر عن نتيجة الأهلي الوصيف، الذي فاز على الوحدة يوم أمس بـ2-1.

يذكر أن بطولة العالم التي تقام في الإمارات خلال النسختين المقبلتين، ستجرى مبارياتها بين السادس والـ16 من ديسمبر المقبل، وكانت من قبل أقيمت في ضيافة الإمارات في عامي 2009 و2010، وشارك فيها فريقا الوحدة والأهلي.

وقال تين كات: “أدى الفريق مباراة جيدة أمام الشباب، واستطاع حسمها في وقت مبكر، قبل أن يفكر المنافس في قراءة المباراة، وأعتقد أن المواجهة كانت سهلة بالفعل، لأن اللاعبين احترموا المنافس، وسعوا من أجل إنهاء المهمة سريعاً للاقتراب خطوة مهمة نحو اللقب الثاني في تاريخ النادي، وبعد غياب ست سنوات، وها هو الحلم أصبح حقيقة بنسبة كبيرة جداً”.

وأضاف: “احترامنا للشباب هو سبب الفوز، لأنني دائماً أركز على ذلك وأرفض الاسترخاء والاستعراض أمام المنافس، حتى لو كان مستواه أقل كثيراً من فريقي”.

وعما إذا كان ينوي منح بعض الأساسيين راحة بعد الاقتراب من التتويج، قال: “أرفض ذلك، لأن اللاعبين الذين حققوا البطولة ليس من حقي حرمانهم شرف المشاركة والاستمرار في اللعب، كما أننا نسعى إلى تحقيق أرقام خاصة بنا مع نهاية المسابقة”.

وتابع: “أهم ما ميز الجزيرة هذا الموسم هو روح التعاون، والعمل بشكل جاد”.

يذكر أن علي مبخوت رفع غلته من الأهداف هذا الموسم على رأس قائمة الهدافين بـ28 هدفاً، بعد أن سجل هدفاً من ثلاثية الجزيرة في الشباب.