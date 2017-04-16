عموري ينفعل على جمهور العين الإماراتي بعد السقوط أمام الوصل (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

اشتبك عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب العين الإماراتي، لفظيًا مع جماهير فريقه، أمس السبت، عقب مواجهة الوصل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في ختام مباريات الجولة الـ 23 من دوري الخليج العربي.

وحول الوصل تأخره بثلاثة أهداف إلى فوز تاريخي على العين 4-3، ليرتفع رصيد “الإمبراطور” إلى 48 نقطة في المركز الثالث، ويتوقف رصيد “الزعيم” عند 46 في المركز الرابع.

محمد عبدالرحمن لجماهير العين : نحن ما نشوف اهلنا عشان نفرحكم واذا الله ما يوفقنا شو تبونا نسوي !! pic.twitter.com/8ENYdQXXm7 — كرة الإمارات (@uae_kooora) April 15, 2017

وجاء سيناريو المباراة مثيراً، بعدما تقدم العين 3-0 في ست دقائق من الدقيقة 23 حتى الدقيقة 29، ولكن الوصل سجل جول في الشوط الأول، قبل أن يسجل 3 أهداف في الشوط الثاني محققاً فوزاً تاريخياً.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لعموري في أثناء خروجه من الاستاد ويبدو أن الجماهير كانت تعاتبه على الهزيمة، فانفعل عليهم قائلا: “نحن ما نشوف أهلنا عشان نفرحكم، وإذا الله ما يوفقنا شو تبونا نسوي إحنا”، ليقوم أحد الأشخاص بجذبه بعيدا عن الجماهير حتى لا يتطور الأمر إلى ما لايحمد عقباه.