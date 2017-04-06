الأهلي يسقط في فخ التعادل مع الوصل في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

تلقت آمال الأهلي في المنافسة على لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم ضربة موجعة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الوصل اليوم الخميس في المرحلة الـ 22 للمسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة خلف الجزيرة (المتصدر)، قبل 4 مراحل على انتهاء البطولة، كما ارتفع رصيد الوصل إلى 45 نقطة في المركز الرابع.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة الفرص التي سنحت لهم طوال الـ 90 دقيقة، ليوقف الوصل سلسلة انتصارات الأهلي الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة.