الأهلي الإماراتي يرفض كل العروض البرازيلية لنجمه إيفرتون ريبيرو

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أكد تقارير إعلامية برازيلية أن فريق الأهلي الإماراتي رفض كل العروض المقدمة لنجمه البرازيلي إيفرتون ريبيرو وطلب مقابلا ماديا كبيرا للتخلي عنه لعدة فرق برازيلية.

ويلعب النجم البرازيلي موسمه الثالث مع الأهلي الإماراتي وقدم مستويات جيدة دفعت عدة فرق برازيلية لمحاولة التعاقد معه كما تفاوض اللاعب مع إدارة الفريق الإماراتي بتحديد مبلغ لمغادرته وهو ما دفعها للمطالبة بمبلغ كبير.

وكانت أندية ساو باولو وبالميراس وكروزيرو وفلامينغو تسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 27 سنة والذي قدم للأهلي الإماراتي في بداية سنة 2015 قادما من فريق كروزيرو البرازيلي.

وأعلن فريق الأهلي الإماراتي أن لاعبه البرازيلي سيواصل مسيرته مع الفريق لغاية نهاية الموسم الحالي.