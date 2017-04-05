اليوم.. اجتماع عاصف لاتحاد الكرة الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، عصر اليوم الأربعاء، اجتماعا مهما يطلع خلاله على الاستقالة التي تقدم بها مدرب المنتخب مهدي علي، ومن المقرر أن يقبل المجلس الاستقالة وتقديم الشكر لـ”مهدي” على الفترة التي قاد فيها منتخب الإمارات إلى إنجازات مميزة.

ويبدو أن اتحاد الكرة، عاقد العزم على إجراء تغيير شامل على مستوى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الإماراتي، حيث يتوقع أن يعفي أعضاء الكادر الإداري من مهامهم، وأبرزهم “محمد حماد، وعدنان الطلياني، ومترف الشامسي”.

وتشير المصادر إلى أن الاتحاد سيطلع على التقرير الخاص بخسارتي المنتخب أمام اليابان وأستراليا، على أن تتم بعدها مناقشة أبرز الأسماء المرشحة لتشكيل لجنة المنتخبات أو اللجنة الفنية.

ويتوقع أن يتم طرح بعض الأسماء من أجل تولي مسؤولية الكادر الإداري، ويبرز من بين قائمة المرشحين عبدالله صالح، مدير فريق الوحدة، والذي عمل سابقا كمدير للأبيض، إضافة إلى أحمد سعيد المشرف على الجزيرة حاليا.

ومن بين المقترحات التي يمكن أن تدرس في لقاء اليوم، تشكيل لجنة أو فريق عمل خاص من أجل حسم هوية المدرب الجديد للأبيض، ودراسة بعض الأسماء التي تم ترشيحها.

وتلقى اتحاد الكرة في وقت سابق، سيلا من السير الذاتية لمدربين عالميين من أجل تولي قيادة الأبيض، ومن بينهم الإيطالي “زاكروني”، مدرب منتخب اليابان السابق، إلى جانب البحث في إمكانية الاستعانة ببعض المدربين الذين يعملون، أو سبق لهم العمل في الدوري المحلي.