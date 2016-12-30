الإمارات.. جماهير الأهلي تشعل تويتر بسبب رحيل الرئيس

المصدر: إرم نيوز

طالبت جماهير الأهلي الإماراتي عبدالله النابودة بالبقاء في رئاسة الأهلي، بعد إعلانه الرحيل عن الفريق.

والنابودة هو رجل أعمال إماراتي، وشهدت فترة توليه رئاسة الأهلي والتي امتدت 6 سنوات، العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بلقب الدوري المحلي، والصعود لنهائي أبطال آسيا 2015.

وفور إعلان النابودة نيته الرحيل عن الأهلي اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث طالبت جماهير الأهلي ببقائه في منصبه.

وغرد العديد من مشجعي الأهلي بتغريدات مشيدة بالفترة التي قضاها النابودة في رئاسة الفريق متمنين استمراره وتراجعه عن قراره بالرحيل.

خير من يقود الفرسان لمنصات التتويج، ويعرف الطريق لحصد الألقاب فكيف يرحل عنا !! #نريد_عبدالله_سعيد pic.twitter.com/5IaBf5NmcX — يوسف السيد (@Yousefalsayed89) December 30, 2016

#نريد_عبدالله_سعيد

لا خلاف على قدرات الرجل القيادية لكن ال 90% من الإعلام اللي صارلهم شهر يهاجمون الأنديةو الصرف الحين يقولون خسارة للوسط !! — محمد شعشاعه (@Mohdshasha) December 30, 2016

"كل خضراوي يأتي يصنع المجد للأهلاويه"

من حق الاهلاويه ان يحبونه. ف بوسعيد صنع لهم مالم يصنعه لهم غيره بتحقيق "البطولات" #نريد_عبدالله_سعيد — Ahmad AlHaj AlQasimi (@AhmadAlQaassmi) December 30, 2016

بينما كانت بعض الأندية تتغنى بتاريخها، ب٧ مواسم فقط حطم هذا الرجل جميع ارقامهم ونصّب الأهلي معزب أندية دبي..حتماً #نريد_عبدالله_سعيد ❤️ pic.twitter.com/dmVED3oIFn — الرياضة في الإمارات (@SportUAE) December 30, 2016

الكل يتفق على النجاح لا أحد سيتفق على الفشل. #نريد_عبدالله_سعيد pic.twitter.com/CINY1mjORl — سُلطان آل علي (@Sul6anAlAli) December 30, 2016

أنت من رفعت اسم الأهلي عالياً.

أنت من أوصلت الأهلي للمنصّات.

نُريدك ولا نُريد غيرك. #نريد_عبدالله_سعيد . pic.twitter.com/yLxh4iMx7t — ي.الحمادي???????? (@__Y2sir) December 30, 2016

يروح اللي يروح ولكن أنته اللي تبقى على رأس الهرم #نريد_عبدالله_سعيد???? — نطالب ببقاء النابوده (@Mohdbinajil) December 30, 2016

ما اصعب ان تبكي بلا دموع ،، و ما اصعب ان تذهب بلا رجوع ! انت من تستحق البقاء في هذا الكيان ❤️????! #نريد_عبدالله_سعيد pic.twitter.com/Zwt9tFUDIs — حمدُ العبدوليٰ (@AlAbdouli__) December 30, 2016

#نريد_عبدالله_سعيد أن ذهب الذهب فلا ذهب من بعده .. ف مجرد تفكيرك بالرحيل عن الأهلي هو ليس خسارة عن الفريق فقط إنما لدورينا بأكمله — ريبيرو (@Wadi3lhob) December 30, 2016