الإمارات.. جماهير الأهلي تشعل تويتر بسبب رحيل الرئيس

طالبت جماهير الأهلي الإماراتي عبدالله النابودة بالبقاء في رئاسة الأهلي، بعد إعلانه الرحيل عن الفريق.
والنابودة هو رجل أعمال إماراتي، وشهدت فترة توليه رئاسة الأهلي والتي امتدت 6 سنوات، العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بلقب الدوري المحلي، والصعود لنهائي أبطال آسيا 2015.
وفور إعلان النابودة نيته الرحيل عن الأهلي اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث طالبت جماهير الأهلي ببقائه في منصبه.
وغرد العديد من مشجعي الأهلي بتغريدات مشيدة بالفترة التي قضاها النابودة في رئاسة الفريق متمنين استمراره وتراجعه عن قراره بالرحيل.