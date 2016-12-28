مدرب المنتخب الإيراني يصل إلى دبي.. تعرف على سبب الزيارة

المصدر: إرم نيوز

وصل مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش، مساء الأربعاء، إلى مدينة دبي الإماراتية، لغرض التباحث مع المسؤولين الإماراتيين والإطلاع على التحضيرات اللازمة لمباراة المنتخب الإيراني الودية مع نظيره المغربي المقررة إقامتها في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في 7 من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن كيروش وصل إلى الإمارات قادماً من دولة جنوب أفريقيا التي كان يقضي فيها عطلته، من أجل الإطلاع على التحضيرات اللازمة وإزالة المشاكل التي تحول دون إقامة المباراة بين إيران والمغرب.

وذكرت إنه كان من المقرر أن يصل كيروش إلى طهران يوم غد الخميس من أجل أن يتوجه الاثنين المقبل برفقة المنتخب الإيراني إلى الإمارات لإقامة معسكراً تدرييب في دبي تمهيداً لمواجهة المغرب في مباراة ودية.

وكانت صحيفة الرياضة الإيرانية تحدثت اليوم نقلاً عن مصادر في الاتحاد الإيراني قوله إنه من المستبعد إقامة مباراة إيران والمغرب في مدينة العين الإماراتية بسبب رفض المسؤولين الإماراتيين.

وكان الأمين العام الاتحاد الإيراني علي رضا أسدي اتهم الاثنين الماضي الإمارات، بمحاولة عرقلة المباراة الودية، مضيفاً إن الاتحاد الإماراتي أبلغنا بعدم إدراج استضافة المباراة الودية بين المنتخب الإيراني ونظيره المغربي على جدول أعماله.

وزعم أسدي إن الإماراتيين لا يرغبون بتلبية طلب إيران والمغرب لتوفير الظروف اللازمة من بينها تخصيص ملعب لإقامة المباراة الودية” مشيراً إلى أن الاتحاد الإيراني لا يزال يجري مفاوضات مع الإماراتيين لحل هذه المشكلة.

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أعلن الاسبوع الماضي عن تحديد استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لإقامة المباراة الودية بين إيران والمغرب.

ومن المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني تدريبات في الامارات استعاداً لمرحلة الإياب في تصفيات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في روسيا 2018.