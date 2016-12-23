هل تكتمل مغامرة الجزيرة في الدوري الإماراتي؟

المصدر: يوسف هجرس - إرم نيوز

خطف الجزيرة الأضواء في مسابقة الدوري الإماراتي لكرة القدم خلال الدور الأول بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وتفوق على فرق مميزة على رأسها الأهلي حامل اللقب.

واستطاع الجزيرة أن يقدم مستويات مميزة في مسابقة الدوري خلال المرحلة الماضية ويلفت الأنظار بأداء لاعبيه وخبرات مديره الفني الهولندي هينك تين كات.

ويبقى السؤال هل تكتمل مغامرة الجزيرة لحصد لقب الدوري الإماراتي ويحقق اللقب أم أن المنافسة ستنحصر في النهاية بين الأهلي والعين؟ وهو ما تحاول شبكة “إرم” الإخبارية الإجابة عنه في التقرير التالي:

نقاط القوة

يتميز فريق الجزيرة بعدة نقاط قوة جعلت الفريق يظهر بمستويات رائعة في الدور الأول ونصف مشوار دوري الخليج العربي.

وتبقى أبرز نقاط القوة أن الفريق يقدم كرة جماعية مميزة وخاصة في وسط الملعب بتوازن شديد بين الدفاع والهجوم، واستطاع الفريق أن يفرض أسلوب لعبه على أغلب المنافسين بشكل واضح في ظل تفوقه الفني والتكتيكي بامتلاكه كتيبة من اللاعبين المميزين.

ويرى أحمد عبدالحليم ، المدرب المصري الأسبق لفريق الوحدة الإماراتي، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” أن فريق الجزيرة من الأندية التي لمعت في الأعوام الماضية واستطاع أن يحقق لقب الدوري موسم 2010/2011.

وأكد عبدالحليم أن الجزيرة من الأندية التي تقدم كرة جماعية ومنظمة وهو ما يساعد الفريق على المنافسة على لقب الدوري في الفترة الحالية وسيدفعه لاستكمال المنافسة هذا الموسم.

تين كات القدير

تميز فريق الجزيرة بوجود مديره الفني الهولندي هينك تين كات الذي زرع الروح الجماعية في أداء الجزيرة منذ توليه المهمة في الموسم الماضي.

ويبقى تين كات أحد أشهر المدربين في قارة أوروبا بعدما ساهم مع مواطنه فرانك ريكارد في تطوير أداء برشلونة خلال الفترة بين عام 2003 إلى 2006.

ويتميز أسلوب تين كات بالصرامة والانضباط التكتيكي واللياقة البدنية العالية وهو ما جعل فريق الجزيرة يحقق نتائج رائعة ويحصد 9 انتصارات من 12 لقاء وتلقى هزيمة وحيدة.

توهج مبخوت

قدّم اللاعب الموهوب علي مبخوت هداف الفريق مستويات رائعة ومميزة هذا الموسم واستطاع أن يساعد فريقه على تحقيق النتائج الكبيرة التي حققها.

وأحرز مبخوت 15 هدفًا في 12 مباراة مع الجزيرة وهو ما جعل هجوم الجزيرة الأقوى في مسابقة الدوري بعدما سجل الفريق 32 هدفًا في مسابقة الدوري.

ونال علي مبخوت إشادة خاصة من نجم الكرة الإماراتية عدنان الطلياني الذي أكد في تصريحات إعلامية أن مبخوت من اللاعبين الموهوبين المميزين القادرين على استغلال أنصاف الفرص.

وأشار إلى أن مبخوت صاحب موهبة كبيرة ويستطيع قلب الموازين وصناعة الفرق وأحد أسرار تفوق الجزيرة في الموسم الحالي.

أسلحة مهمة

يمتلك الجزيرة موسمًا رائعًا في ظل امتلاكه العديد من الأسلحة المهمة التي تجعله فريقًا قويًا وينافس على اللقب.

وفي وجود الهداف علي مبخوت تبقى هناك أيضًا أوراق مهمة على رأسها المغربي مبارك بوصوفة وإيلتون ألميدا والمدافع فارس جمعة وخلفان مبارك.