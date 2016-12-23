الإمارات.. ماكيتي يفجر الصراع بين الأهلي والعين في الميركاتو

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

أصبح المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب، عنوانًا لصراع شرس بين فريقي الأهليْ والعين، بعد أن دخل عملاقا الكرة الإماراتية في منافسة حميمة، للفوز بخدمات هداف الظفرة الإماراتي، خلال شهر يناير المقبل.

وأعلن ماكيتي ديوب، في تصريحات تلفزيونية، أنه يمتلك عرضين من نادييْ العين والأهلي، للتعاقد معه في يناير المقبل، وتم التفاوض معه من جانب مسؤولي الفريقين الكبيرين.

وطالب ديوب، إدارة الظفرة بإطلاق سراحه، خاصة أنه أعطى للنادي الكثير، وحان الوقت ليقطع خطوة أكبر بالانتقال لفريق ينافس على البطولات سواء الأهلي أو العين.

واستطاع ماكيتي، أن يحرز 12 هدفًا في مشوار الدور الأول لمسابقة الدوري، ويحتل المركز الرابع في صراع الهدافين.

ويسعى العين لتدعيم صفوفه، في ظل تراجع مستوى البرازيلي داينفرس دوغلاس، بجانب رغبة الأهلي في ضم مهاجم جديد، في ظل كثرة إصابات الغاني جيان أسامواه.