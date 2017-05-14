البرتغالي جورج كوستا مديرًا فنيًا للصفاقسي التونسي

المصدر: تونس -إرم نيوز

أعلن النادي الصفاقسي التونسي اليوم الأحد تعاقده مع المدرب البرتغالي جورج كوستا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للمدرب الأرجنتيني نيستور كلاوزن.

يأتي تعاقد الصفاقسي مع كوستا قبل جولة من نهاية الدوري التونسي حيث يقبع الفريق في المركز الرابع بمجموعة التتويج بـ 9 نقاط وهو غير معني بالمنافسة على اللقب الذي انحصر بين الترجي والنجم الساحلي.

كما ودع الصفاقسي أيضًا المنافسة على لقب الكأس من دور الـ 8 وينافس الفريق في دوري المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

ودرب جورج كوستا (47عامًا) أندية في البرتغال ورمانيا قبل أن يشرف على تدريب المنتخب الغابوني بين عامي 2014 و2016.