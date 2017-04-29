قمتان ساخنتان في الصراع على لقب الدوري التونسي

المصدر: تونس - إرم نيوز

تتجه الأنظار، غدا الأحد، إلى القمتين الناريتين، بين الترجي المتصدر وغريمه الأكبر الأفريقي والنجم الساحلي، صاحب المركز الثاني، ضد الصفاقسي في المرحلة الحاسمة من الصراع على لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 14 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن النجم الساحلي الثاني وأربع نقاط عن الأفريقي الثالث، بينما تضاءلت فرص الصفاقسي في المنافسة على اللقب باحتلاله المركز الرابع وله ست نقاط قبل أربع جولات من نهاية السباق.

وينتظر أن تشتعل المواجهة بين الترجي الساعي للتشبث بالصدارة ودعم آماله في التتويج باللقب وغريمه الأفريقي، الذي سيخوض اللقاء أمام جماهيره وكله أمل في الانتصار وإنعاش آماله في إحراز اللقب أيضًا.

ويدرك الترجي أن التعثر أمام جاره ومنافسه في قمة العاصمة قد يكلفه موقعه في القمة أمام ضغط النجم الساحلي المتربص الذي سيستفيد من اللعب على أرضه وأمام جماهيره عندما يستضيف غريمه الصفاقسي.

وحاول فوزي البنزرتي، مدرب الترجي، التخفيف من الضغوط على لاعبيه قائلا: “بالنسبة لي أو للاعبين سنخوض مواجهة عادية مثل بقية المباريات، لن يكون هناك أي شيء استثنائي”.

وأضاف البنزرتي للصحفيين: “الترجي يلعب دائما من أجل الانتصار، سنخوض المباراة دون ضغوط وأطالب اللاعبين فقط بتطبيق التعليمات وتأدية دورهم في الملعب على أكمل وجهـ وسنعتمد على أسلوبنا المعتاد”.

وسيقاتل الأفريقي للتغلب على منافسه الأكبر في مباراة يعتبر الانتصار فيها تتويجا إضافة للعودة بقوة للمنافسة على اللقب في الأمتار الأخيرة من السباق.

كما يتطلع الأفريقي الذي سيستفيد من دعم جماهيره للثأر من خسارته 2-1 في جولة الذهاب بمرحلة التتويج باللقب.

وقال رشيد الزمرلي، المتحدث باسم الأفريقي، في تصريحات صحافية: “يصعب التكهن بالفائز في مواجهة الديربي (القمة) لكننا نملك مجموعة جيدة من اللاعبين قادرين على قيادة الفريق للانتصار”.

وفي المواجهة الثانية لن يكون أمام النجم الساحلي، حامل اللقب، خيار سوى الانتصار على الصفاقسي بينما يأمل في تعثر الترجي لانتزاع صدارة الترتيب.

ورغم تراجع آماله في التتويج باللقب سيسعى الصفاقسي لاحتلال المركز الثاني المؤهل للعب في دوري أبطال افريقيا في الموسم المقبل.

وقال كريم دلهوم، مساعد مدرب الصفاقسي: “ستكون المباراة صعبة على الفريقين.. ليس لدينا ما نخسر لذلك سننزل بكل ثقلنا من أجل الانتصار وانتظار تعثر منافسينا لانتزاع المركز الثاني على الأقل”.

وأضاف: “ربما تكون مواجهة النجم الساحلي الفرصة الأخيرة للمنافسة على المركز الثاني (المؤهل لدوري أبطال أفريقيا) لذلك لن نتنازل عن النقاط الثلاث”.

وتابع: “يجب أن نتحلى بالرصانة ونلعب بتوازن من أجل الانتصار والعودة لدائرة المنافسة على المركز الثاني”.

وفي المباراة الثالثة بالجولة السابعة من مرحلة التتويج سيسعى نجم المتلوي صاحب المركز الخامس بست نقاط لاستعادة نغمة الانتصار عندما يستضيف اتحاد بنقردان المتذيل بنقطة واحدة.