وزير الرياضة الجزائري يتهم اللجنة الأولمبية بارتكاب تجاوزات مالية

المصدر: الجزائر - إرم نيوز

اتّهم وزير الشباب والرياضة الجزائري، الهادي ولد علي، اليوم الخميس، اللجنة الأولمبية الرياضية في بلاده بسوء التسيير، وطالبها بتقديم تفسيرات حول التجاوزات المالية التي ارتكبتها خلال التحضير والمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ونقلت القناة التلفزيونية “دزاير نيوز” عن ولد علي قوله إن الحكومة رصدت نحو 3 ملايين يورو، لتحضير ومشاركة البعثة الجزائرية في أولمبياد ريو، موضحًا أن جزءًا من هذه الأموال لم يستفد منه الرياضيون، كما طالب اللجنة الأولمبية بتقديم تفسيرات حول هذه التجاوزات.

وتلتقي تصريحات وزير الرياضة الجزائري مع تصريحات البطل الأولمبي توفيق مخلوفي، الذي هاجم بشدة مسؤولي الرياضة في بلاده، عقب نهاية مشاركته في أولمبياد ريو، حيث أكد أن الأموال التي صرفتها الدولة لم يستفد منها الرياضيون في الغالب.

ويبدو أن الهادي ولد علي، أراد دفع مصطفى براف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، إلى الرحيل، خاصة أن تصريحاته تأتي قبل يومين من عقد اللجنة الأولمبية الجزائرية لجمعيتها العمومية بعدما كانت مقررة يوم الثامن من أبريل الحالي.