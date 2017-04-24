لاعب يحاول مغادرة الملعب بعد إهانته في الدوري المغربي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

حاول تيون أساينو لاعب اتحاد طنجة مغادرة الملعب خلال مباراة فريقه أمام أولمبيك خريبكة في الجولة الـ 25 من الدوري المغربي بعد تعرضه لهتافات عنصرية.

وآثر اللاعب مغادرة الميدان؛ إلا أن زملاءه أقنعوه بالعدول عن قراره.

وأصدر اتحاد طنجة بيانًا، قال فيه إنه فوجئ بـ “الهجمة العنصرية التي كان ضحيتها لاعب الفريق تيون أساينو، من طرف مجموعة من الجماهير الخريبكية، التي رددت هتافات عنصرية غريبة عن ملاعبنا وقيم بلادنا”.

وشجب النادي ما صدر عن الجماهير المنافس من تصرفات وهتافات مشينة، معبرًا عن دعمه الكامل لأوساينو، داعيًا في الوقت ذاته كل الفاعلين في الشأن الرياضي إلى الوقوف في وجه مثل هذه الممارسات.

وطالب اتحاد طنجة من الاتحاد المغربي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لظاهرة العنصرية الدخيلة.