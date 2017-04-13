السلطات المغربية تعتقل 4 مشجعين للأهلي المصري.. تعرّف على السبب

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

قدّمت السلطات الأمنية في مدينة أغادير المغربية للعدالة 4 مشجعين مصريين لفريق الأهلي لكرة اليد على خلفية اعتدائهم على رجال أمن بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقهم بالزمالك في نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد.

وقال مصدر من الشرطة القضائية المغربية في أغادير إن المشجعين الأربعة وبينهم قاصر اعتدوا على رجال الأمن الذين تدخلوا لوقف أعمال شغب أثارها المشجعون المصريون في قاعة الانبعاث التي استضافت المباراة بعد استخدامهم لأدوات تشجيع ممنوعة.

ويواجه المشجعون أحكامًا بالسجن قد تصل لأكثر من سنة على خلفية الاعتداء على الأمن بينما سينجو القاصر من السجن.

وأضاف المصدر أن ضابطًا أُصيب بجرح في الرأس كما أُصيب مفتش بجروح مما استدعى نقلهما إلى المستشفى.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بلقب كأس إفريقيا الممتازة بعد انتصاره على الزمالك 29-23.

ويشارك الفريقان المصريان في بطولة أفريقيا للفرق الفائزة بالكأس والتي تحتضنها مدينة أغادير المغربية من 13-22 أبريل.