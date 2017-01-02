مدرب الجزائر يعتذر لفيغولي ومجاني

المصدر: الجزائر - إرم نيوز

قال البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين إن فريقه لديه عزيمة ورغبة شديدتين في تحقيق أفضل النتائج خلال بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الغابون بين 14 يناير الحالي والخامس من فبراير المقبل.

ودافع ليكنز عن قائمة الـ23 لاعبًا التي اختارها للمشاركة في البطولة مؤكدًا أنه استدعى الأفضل والأكثر جاهزية بدنيًا وذهنيًا من اللاعبين.

وقال ليكنز في مؤتمر صحفي: “قراراتي منطقية، لا أجامل أحدًا ولا أقدّم هدايا. أتأسف كثيرًا لاستبعاد سفيان فيغولي وكارل مجاني لأنهما من ركائز المنتخب. أعتقد أنهما ليسا جاهزين بسبب افتقادهما إيقاع المباريات. غيابهما عن بطولة كأس أمم أفريقيا لا يعني استبعادهما النهائي من المنتخب، عليهما العودة فقط للعب مع نادييهما”.

وأشار إلى أن وضع حارس المرمى وهاب رايس مبولحي الذي لا يشارك مع فريقه أنطاليا سبور التركي واستدعي مع ذلك ضمن قائمة المنتخب، يستدعي حلًا سريعًا، وأنه يسعى لمساعدته من أجل الحصول على فرصة مشاركة منتظمة على مستوى الأندية.

كذلك أوضح أن عدم استدعاء اسحاق بلفوضيل مهاجم ستاندر ليجيغ البلجيكي وياسين بن زية مهاجم ليل الفرنسي، يعود لكون الأول ليس جاهزًا من الناحية الذهنية ومعاناة الثاني من إصابة.

وتابع ليكنز: “لدينا الرغبة ومتعطشون لتحقيق أفضل النتائج، سنقدم كل ما بوسعنا من أجل النجاح. نريد الفوز على زيمبابوي في المباراة الأولى ليشكل انطلاقة جيدة.”