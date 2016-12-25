الجزائري براهيمي على رادار روما

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الدولي الجزائري ياسين براهيمي لعب وسط بورتو البرتغالي بات مطلبًا لنادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ بعد أيام.

وقالت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية يوم الأحد أن روما يسعى لضم براهيمي بعد تألقه مع ناديه مؤخرًا وعودته للمشاركة أساسيًا ودوره البارز في النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق البرتغالي.

ويبحث النادي الإيطالي عن لاعب خط وسط يمكنه اللعب على الأجنحة فقط وأكدت الصحيفة ذاتها أن مسؤولي روما لا يرون في مشاركة براهيمي في نهائيات كأس أمم إفريقيا في الغابون أي عائق خاصة لما يمتلكه من قدرات قد يفيد بها النادي.

وتسعى عدة أندية للتعاقد مع براهيمي منها واتفورد الإنجليزي الذي يلعب له الدولي الجزائري عدلان قديورة وقبل ذلك أبدت أندية فالنسيا وسيلتا فيغو الإسبانيين ووست هام واستون فيلا الإنجليزيين وبشكيتاش وغلطة سراي التركيين إضافة إلى أندية نيس وسانت ايتيان الفرنسيين.

ورغم هذه العروض إلا أن بورتو لم يقرر بعد ما إذا سيوافق على رحيل اللاعب البالغ عمره 26 عامًا خلال الشهر المقبل أم سيحتفظ به لنهاية الموسم في ظل تألقه مؤخرًا.