مساعد مدرب المنتخب السعودي مطلوب في بايرن ميونيخ

تلقى الهولندي مارك فان بوميل، مساعد مدرب المنتخب السعودي، عرضًا من نادي بايرن ميونيخ الألماني، لتولي مهمة المدير الرياضي للنادي.

وأشارت صحيفة “يورو سبورت” إلى أن فان بوميل رفض العرض الألماني، وقرر الاستمرار مع المنتخب السعودي.

وكان عرض النادي الألماني، يتضمن إسناد مهمة المدير الرياضي للنادي لفان بوميل الذي سبق وارتدى القميص البافاري أثناء لعبه كرة القدم.

وجاء رفض بوميل للعرض الألماني نظرًا لارتباطه بتعاقد مع المنتخب السعودي الأول إضافة للإشراف على الفئات السنية بنادي آيندهوفن الهولندي.