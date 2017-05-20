حازم إمام لـ”إرم نيوز”: لهذه الأسباب أشارك في ندوة نبذ شغب الملاعب في السعودية

يشارك النجم المصري حازم إمام في ندوة موسعة وحلقة نقاش في العاصمة السعودية الرياض، غداً الأحد، حول أساليب حشد الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونبذ شغب الملاعب والتشجيع الرياضي السليم والتجييش المتعصب في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقام الندوة بدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهي مؤسسة خيرية هدفها التشجيع على الإبداع وإيقاف الظواهر السلبية في المجتمعات، وسبق لها إجراء ندوات أخرى عن محاربة الإرهاب وقضايا المياه.

ويدير الندوة الإعلامي السوري الشهير مصطفى الأغا ويشارك بها النجم البرتغالي لويس فيغو، أسطورة الساحرة المستديرة، والذي لعب لأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

ويشارك أيضاً في الندوة أسطورتا الكرة السعودية ماجد عبدالله وسامي الجابر، المدير الفني لفريق الشباب، وتقام الندوة على مدار 4 ساعات وسيتم دعوة مجموعة من الشباب والمشجعين لمناقشتهم.

وقال حازم إمام في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إنه سعيد بالمشاركة في هذه الندوة ويتمنى تكرارها في المرحلة المقبلة في عدة دول وفي أكثر من مناسبة، موضحاً أن مشاركة نجم كبير بقيمة البرتغالي لويس فيغو نجم برشلونة وريال مدريد الإسبانيين الأسبق بخلاف سامي الجابر وماجد عبد الله أساطير الكرة السعودية أمر يزيد النقاش أهمية.

وأشار إلى أن الشغب الجماهيري أصبح أزمة تحتاج لمواجهتها في جميع الملاعب العربية مع اختلاف درجاتها، موضحاً أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة تواصل لأعمال تخريبية وافتعال أزمات دون مبرر وهو ما يمثل مشكلة يجب التصدي لها.

وأبدى إمام سعادته بالتواجد في السعودية، مؤكداً أنه كان يتمنى اللعب بالدوري السعودي، والأندية المشاركة في الدوري دائماً لديها نجوم مميزون ولهم أسماء كبيرة في الساحرة المستديرة.

وتحدث إمام عن ضرورة مساندة هذه المبادرات، خاصة أنه يلمس تأثير السوشيال ميديا على الكرة المصرية سواء في تقييم اللاعبين أو توجيه الرأي العام في أزمة معينة، موضحاً أنه دائماً يحذر من التلاعب بمشاعر الجماهير، خاصة أن التواصل الاجتماعي أصبح يضع ردود الفعل واضحة أمام الجميع.

وأشار إلى أن الكرة المصرية عانت كوارث جماهيرية بسبب الشغب مثل استاد بورسعيد والدفاع الجوي وبالتالي يجب الحذر من ردود الفعل حول بعض الأمور والمشاكل التي تشهدها الملاعب.

وأضاف “أعتقد أن الأمر تعاني منه دوريات أخرى مثل السعودية والإمارات مع جماهيرية البطولات، وبالتالي يجب تجنب مثل هذه الأمور”.

وأكد أنه يخشى دائماً من تأثير السوشيال ميديا على الكرة المصرية، خاصة أن الجماهير لا تحضر المباريات وبالتالي أي مباراة يحضرها الجمهور تكون بمثابة متنفس للشباب الذين يناقشون آراءهم عبر السوشيال ميديا.

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجي الحلواني، عميد كلية الإعلام السابق ووالدة حازم إمام، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الندوة التي يشارك بها نجلها في غاية الأهمية وتتمنى أن يتم توسيعها في مصر وتطبيقها والاستفادة من نتائجها.

وأشارت إلى أنها حذرت منذ سنوات طويلة من تأثير الإعلام الرياضي على مجريات الأمور في التشجيع والكرة المصرية ولا بد أن يكون هناك وقفة للتصدي لأي تلاعب بمشاعر الجماهير ولكن الأمور تسير للأسوأ خاصة مع ظهور السوشيال ميديا التي أصبحت بلا رقيب وبالتالي تهدد بالأزمات والمشاكل الجماهيرية.