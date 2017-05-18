الإمارات.. هل خدع الروماني رادوي نادي العين لمصلحة الهلال السعودي؟ (فيديو)

كشف الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي، عبدالرحمن بن مساعد عمّا سمّاه قصة وفاء الروماني ميرل رادوي والذي لعب للفريق قبل سنوات، قبل أن يغادره إلى العين الإماراتي.

وقال رئيس الهلال السابق في مقطع فيديو قصير انتشر على الإنترنت اليوم الخميس: “نسمع منذ فترة طويلة عبارة أن هذا وقت الاحتراف، وأن الانتماء للنادي اختلف عن السابق، ويتكرر هذا الكلام كثيرًا، وأن الانتماء للفريق لا يعكس مفاوضات اللاعب مع ناديه، وأهم شيء مصلحة اللاعب وهذا رزق اللاعب، وهو الأهم”.

وتابع بن مساعد: “أتفهم وجهة النظر لكنني غير مقتنع بها، وقد مرّت عليّ نماذج، وعلى سبيل المثال ميرال رادوي، جاء قبل أن ينتهي عقده بـ 7 أشهر، وقال لي إنه يريد مغادرة الهلال، وإن لديه عرضًا من نادي العين الإماراتي، وكان يتبقى على انتهاء عقده شهر واحد ليصبح لاعبًا حرًا في الانتقال”.

وأضاف: “عرض العين يمنح اللاعب 3 ملايين يورو سنويًا، ولكن الغريب في الأمر أن رادوي فاجأني بقوله إن السعر الذي وصل إليه هو بفضل نادي الهلال، ومن أجل هذا فإنه (رادوي) يقترح تجديد عقده مع النادي لعام واحد، بحيث يصبح نادي العين ملزمًا بشراء العقد وبالتالي يستفيد الهلال من ذلك، وقد جدّدنا العقد لمدة سنة واشتراه العين فعلًا بـ 3 ملايين يورو”.

وفي الختام تساءل بن مساعد: كم لاعبًا يمكن أن يفعل مثلما فعل رادوي مع نادي الهلال؟، مؤكدًا أن ما فعله رادوي يعكس صورة من صور الانتماء للنادي والوفاء له بشكل من الأشكال.

ولعب رادوي (36 عامًا) للهلال 3 موسم ونصف الموسم، بعد أن انضم للفريق في يناير 2008 قادمًا من ستيوا بوخارست الروماني، وغادره صيف 2011 إلى العين.