أيالا محترف نادي النصر: لن أعود للسعودية أبحث عن مسار آخر

وجه الدولي الباراغوياني فيكتور أيالا، محترف نادي النصر السعودي، صدمة لجماهير فريقه، بعد تصريحات تداولتها وسائل الإعلام عن عدم رغبته في العودة للدوري السعودي مجددا.

وقال أيالا لإذاعة “urbana” الباراغويانية، إنه اتخذ قراره بعدم العودة واللعب مع الفريق النصراوي خلال الموسم المقبل، مُشيرًا إلى أن عائلته لم تستطع التأقلم على الحياة في السعودية، وأن لديه مستحقات متأخرة على إدارة ناديه.

وأضاف: “اتخذت قرارًا بالفعل للعودة إلى الباراغواي، أريد العثور على مسار آخر، حاليًّا أنا بانتظار رد من إدارة النصر السعودي حول ما يجب عليّ القيام به”.

وحول وجود مستحقات مالية متأخرة لديه على نادي النصر، أجاب: “هناك مقدم عقد من فبراير الماضي لم أتسلمه، كما لا تزال لديهم متأخرات لراتب شهرين لي مع الفريق”.

أيالا كان انضم إلى نادي النصر قادمًا من لانوس الأرجنتيني، في الصيف الماضي، وظهر اللاعب بشكل جيد مع فريقه، وتميز بتسجيل الأهداف من التصويبات البعيدة المدى.