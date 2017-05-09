محمد نور يعلّق على إلغاء حفل اعتزاله (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أكد محمد نور، لاعب نادي الاتحاد السعودي، أنه لن يلتفت لقرار إلغاء المباراة التكريمية له، مُبينًا أنه أمر لن يهتم به على الإطلاق.

وكانت تقارير صحفية سعودية أكدت أن مباراة اعتزال نجم اتحاد جدة كان من المقرر إقامتها، الخميس المقبل، وتم تأجيلها بسبب ارتباطه في قضية المنشطات، التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام.

وقال “نور” خلال تصريحات صحفية تعقيبًا على القرار: “أقسم بالله لن يهزّوا بي شعرة وسأحضر برشلونة على حسابي الخاص”.

وتداول مغردو تويتر فيديو لـ”نور” يبدو فيه غاضبًا، وهو يقود سيارته، قائلًا: “أقول خلوني أروح أتدرب أحسن بلاش أتكلم قسمًا بالله ما تهزوا في شيء”.

@neews_sports محمد نور عبر فيديو متداول pic.twitter.com/MKQY0hWTNg — أهداف كرة القدم (@HDnewss) May 9, 2017

يُذكر أن قرار إلغاء المباراة كان قد صدر من جانب الهيئة العامة للرياضة بعد اتصالات مع اللجنة المنظمة للمباراة، حيث طالبتهم بإلغاء المباراة بقرار انضباطي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي أصدرت في 15 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قرارها حول الاستئناف المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد كل من اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات واللاعب محمد نور، بخصوص قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات، وتم إيقافه لمدة 4 سنوات.

ووصلت مبيعات التذاكر الخاصة بالمباراة إلى أكثر من 23 ألف تذكرة، والتي سيوضح موقع مكاني خلال الساعات القادمة طريقة آلية إعادة المبالغ إلى أصحابها.