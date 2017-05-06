بند خاص يحسم مستقبل دياز مع نادي الهلال السعودي

المصدر: إرم نيوز

وصلت إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مبدئي مع مدرب الفريق الأرجنتيني المخضرم رامون دياز، الذي حقق الدوري الثامن له في تاريخه والأول له مع “الزعيم الآسيوي” لموسم آخر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فقد جاءت موافقته على تمديد العقد بعد أن طالبته إدارة النادي بتفعيل أحد البنود الذي ينص على أحقية النادي في تجديد العقد في حال تم طلب ذلك قبل نهاية شهر مايو من سنة 2017 وهو الشهر الجاري.

وأكدت مصادر “الرياض” أن الإدارة الهلالية أنهت اتفاقها المبدئي معه قبل حتى خوض مباراة “الديربي” أمام النصر والاحتفال بلقب “دوري جميل”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه من المقرر أن تجتمع الإدارة معه نهاية شهر مايو الجاري للوقوف على كامل التفاصيل والتي يأتي أهمها بنود عقده الجديد والمعسكر بعد شهر رمضان تحضيرًا للموسم المقبل ورفعه للتقرير الفني، الذي يحدد احتياجاته الموسم المقبل من خلال تقييم كل لاعب هلالي من محليين وأجانب.

وبطلب من دياز سيستمر معه جهازه الفني الذي حضر معه إلى الهلال بعد نهاية الربع الأول من الموسم والذي يعتبر واحدًا من أهم خطوات نجاحه مع الفريق، ويتكون من 6 أشخاص هم ابنه ومساعد ووكيل أعماله إيمانو دياز صاحب الـ33 ربيعًا برفقه مدرب اللياقة التشيلي ألفارو فيلب، الذي يساعد المدرب الوطني عبدالعزيز الدوسري، واللذين قدما موسمًا لياقيًا استثنائيًا مع الفريق الهلالي، بالإضافة إلى مساعدين الأول تقني والآخر فني ومدرب الحراس الروماني دان.

واحتفت صحف الأرجنتين بإنجاز دياز، فالمدرب الأرجنتيني المخضرم “57 عامًا” يحمل في تاريخه التدريبي سبعة ألقاب ما بين الدوري الأرجنتيني بجميع مسمياته المختلفة أضاف إليها لقب بطل الدوري السعودي كثامن بطولاته.

وشهدت المواقع الصحافية الأرجنتينية والصحف الورقية إبرازًا لقيمة ممثلهم في الشرق الأوسط بعد تتويجه مساء الخميس بلقب الدوري في أول موسم.

البداية كانت مع صحيفة “Olé”، الصحيفة الأشهر في الأرجنتين، وإحدى أكبر الصحف في أمريكا الجنوبية التي وضعت في صفحاتها وحساباتها الإلكترونية صورة رامون وابنه إيمليانو دياز حاملين لقب بطولة الدوري معنونة عليها مباركاتها للمدرب الذي اعتاد على هذا النوع من الأفراح، فيما تحدثت صحيفة “mdz”عن الرقم التاريخي للهلال في بطولة الدوري بعد وصول الزعيم الآسيوي إلى النقطة 66 في بطولة الدوري لهذا العام وهو الحد الأعلى للنقاط في تاريخ الدوري السعودي، ووضعت الصحيفة ذاتها صور الأرجنتيني محمولًا بأيادي الهلاليين عنونت عليها بـ”رامون دياز يحقق رقمًا تاريخيًا في المملكة”.