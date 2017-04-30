السعودية.. هل تهرب محمد السهلاوي من مواجهة نادي الهلال في ليلة التتويج؟

المصدر: إرم نيوز

دشنت جماهير نادي الهلال السعودي، هاشتاغ #السهلاوي_انحاش_من_التتويج للسخرية من محمد السهلاوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وحصل السهلاوي على إنذار أمس السبت خلال مواجهة الشباب ليتأكد غيابه عن مواجهة الهلال في ختام الدوري السعودي، حيث سيتم تتويج الزعيم باللقب.

ويرى مغردون هلاليون أن السهلاوي تعمد الحصول على إنذار من أجل الغياب عن الديربي، حيث اعترض أكثر من مرة على حكم المباراة.

المثير أن الاتهامات بالهروب طالت أيضا رئيس نادي النصر فيصل بن تركي الذي سيتواجد بمصر لحضور قرعة دوري أبطال العرب.

كما سيغيب عن النصر -أيضا- مهاجماه نايف هزازي وأحمد الفريدي بسبب انقطاعهما عن التدريبات منذ فترة.