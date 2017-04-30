عبده عطيف: هناك سحر في الكرة السعودية.. وتعاونت للإطاحة بساحر متلبس (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أقر لاعب الشباب والاتحاد والنصر السابق، عبده عطيف، باستخدام البعض للسحر في الرياضة السعودية، كاشفاً أنه سبق وتعاون مع الجهات المعنية وأطاح بأحد السحرة متلبساً.

وقال عطيف في مداحلة هاتفية مع قناة “24” الرياضية إن السحر موجود في الرياضة العالمية أيضاً، عازياً اللجوء للسحر إلى الجهل وقلة الإيمان.

وقال عطيف في تصريحات لقناة 24 الرياضية: “السحر مذكور في القرآن الكريم، وعلينا أن نكون مؤمنين بوجوده، وحقيقة هو موجود في كرة القدم العالمية وفي ملاعبنا السعودية، واستغرب من ينكر أن هناك سحرًا في الرياضة”.

وأضاف النجم الدولي السعودي السابق: “في فترة من الفترات تعاونت مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية للإطاحة بساحر في أحد الأندية ومتلبس بما يفعله، وكل شيء يؤكد تواجد السحر في الرياضة، وعلينا الحفاظ على أنفسنا من ذلك بالوقاية وقراءة الأذكار باستمرار والتقرب من الله”.

يُذكر أن مغردين على تويتر كان قد تداولوا تصريحاً صحفياً أدلى به لاعب المنتخب السعودي السابق صالح النعيمة، أقر خلاله بوجود السر في الكرة السعودية، كما اعترف بأنه سبق وأن استخدم السحر “الدنبوشي”، مستدركاً أنه تاب واستغفر الله عند الكعبة.