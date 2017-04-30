الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف عن هويته الجديدة

المصدر: إرم نيوز

يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، النقاب عن هويته الجديدة من خلال الحفل الذي سيقام بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في العاصمة الرياض.

وستحمل الهوية الجديدة للاتحاد في طياتها الكثير من المعاني التي تم من خلالها اعتماد الشعار، وسيتضمن حفل التدشين العديد من الفقرات والترتيبات التي ستكون محل متابعة الوسط الرياضي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “اليوم”.

وكان الاتحاد أعاد هيكلة جهازه التنظيمي في شهر فبراير الماضي، حيث اعتمد إدارة عمليات كرة القدم، وتشمل المسابقات والاحتراف ويترأسها الدكتور خالد المقرن، والإدارة القانونية برئاسة ناصر العوهلي وإدارة تطوير الأداء الفني برئاسة البلجيكي يان وينكل، وإدارة تطوير كرة القدم برئاسة طلال آل الشيخ، والإدارة الطبية برئاسة الدكتور صالح الحارثي، والإدارة الإعلامية بإشراف شركة الحدث لتنظيم العمل الإعلامي وإعداد اللوائح والتواصل الإعلامي في الفترة المقبلة، وإدارة المنتخب الأول برئاسة طارق كيال، وإدارة تقنية المعلومات برئاسة الدكتور فهد السلمي، وإدارة المشتريات والموارد البشرية بإشراف شركة كفاءة لإعداد اللوائح، وإدارة التسويق والاستثمار برئاسة أحمد سليمان، والإدارة المالية برئاسة عبدالإله مؤمنة، وإدارة التدقيق بإشراف مكتب تدقيق، وإدارة التحول برئاسة ثامر السعودي، إلى جانب تسمية بعض رؤساء اللجان وهي لجنة الحكام برئاسة مرعي العواجي حتى نهاية الموسم، ولجنة الانضباط برئاسة الدكتور خالد بانصر، ولجنة الاستئناف برئاسة الدكتور يوسف الجبر، وغرفة فض المنازعات برئاسة الدكتور سعود الرومي. كما تعاقد الاتحاد قبل نحو أسبوعين مع شركة قانونية لإعادة صياغة اللوائح سواء فيما يتعلق بلوائح لجنة الاحتراف أو لجنة الانضباط نظرا لوجود العديد من الثغرات في بعض المواد والفقرات التي تحتاج إلى تحديث لتتواكب مع أحدث التشريعات واللوائح التي ينظمها قانون اللعبة.