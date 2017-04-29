مسؤول في الأهلي السعودي يوضح حقيقة رحيل المدرب غروس

المصدر: إرم نيوز

أكد أمين عام المجلس التنفيذي بالنادي الأهلي السعودي، خالد أبوراشد، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد عن رحيل المدرب كرستيان غروس عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم الجاري، مُشيرًا إلى أنه سيتم تقييم المدرب بعد انتهاء الموسم، نافيًا وجود مفاوضات مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين.

وجاءت تصريحات أبو راشد من خلال إذاعة “ufm” الرياضية، حيث شدد على أن “إدارة النادي الأهلي المنتخبة مستمرة، وما يشاع عن رحيلها غير صحيح”، مُستغربًا مطالبة الجماهير برحيل إدارة الأهلي، وهم يعلمون أن الإدارة البديلة لن تباشر مهامها قبل شهر ويكون الموسم انتهى.

وعن أسباب التراجع في الموسم الحالي، قال: “الكل يتحمّل ما حصل للفريق هذا الموسم، ووجود غوميز أثر على الفريق سلبيًا بداية الموسم بالإضافة إلى عدّة عوامل أخرى”، مضيفًا: “أمامنا بطولة غالية (كأس خادم الحرمين الشريفين)، والبطولة الآسيوية هدفنا في النسخة الحالية”.