عقوبة جديدة تنتظر نادي الاتحاد السعودي من الفيفا

المصدر: إرم نيوز

كشفت تقارير صحافية، أن نادي الاتحاد السعودي سيتلقى في مطلع شهر مايو المقبل خطاباً إلزامياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بدفع أكثر من 5 ملايين ريال للمدرب الروماني فيكتور بيتوركا بعد خسارة النادي للقضية، والتي حاولت الإدارة الحالية برئاسة حاتم باعشن خلال الفترة الماضية تقديم العديد من المستندات والدفوعات التي تعزز من موقف النادي، إلا أن كل محاولاتها لم تخدم الاتحاد أمام “الفيفا” لتسجل خسارة جديدة لإحدى القضايا التي كانت الإدارة الحالية تتوقع نجاحها في كسبها.

ولا تزال الأمور غامضة حول قضية لاعب الوسط الغاني سولي علي مونتاري، إذ لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم ينتظر تسليمه أصل العقد الموجود في نظام الـ”TSM”، في الوقت الذي اكتفت إدارة الاتحاد بالتزام الصمت وعدم الإجابة على استفسارات محبي النادي تحفظاً منها ورغبة في أن يكون الرد قانونياً من المحامي، حتى لا يؤثر ذلك على سير القضية، ويسعى باعشن لمتابعة القضايا بشكل عام من خلال تواصله شبه اليومي مع المحامي المختص في القضايا الخارجية.

من جهة أخرى، نجحت إدارة الاتحاد في إقناع لاعب الوسط الروماني سان مارتن بثنيه عن رفع قضية ضد النادي بسبب عدم استلام مستحقاته، واتفقت معه على تسليمه مستحقاته التي تصل إلى 350 ألف يورو عن طريق جدولتها في إطار سعيها لتسديد مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل تسجيلهم شكاوى ضد النادي.

وكانت الإدارة الاتحادية نجحت الأسبوع الماضي بإغلاق ملف المدرب الإسباني رؤول كانيدا، بعد أن سلمته مستحقاته المالية، والاتفاق مع المدافع البولندي السابق زوكالا بتسليمه دفعة من مستحقاته المتأخرة.

من جهة أخرى، تنتظر جماهير الاتحاد قرار الهيئة العامة للرياضة حول فتح باب الانتخابات على كرسي رئاسة النادي وإعلانها آلية التصويت الإلكتروني الخاصة بالجماهير، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل الانتخابات خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، يعقد حاتم باعشن، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع عبد الله الجاسم، وكيل أعمال المدرب التشيلي خوسيه سييرا، ولاعبي خط الوسط، الكويتي فهد الأنصاري، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، لمناقشة ملف موكليه، بعد أن شارفت عقودهم على الانتهاء.

وتأمل إدارة باعشن في التجديد مع الثلاثي، خاصةً في ظل الظروف التي يمر بها الاتحاد، بعد قرار منعه من التعاقد مع لاعبين جدد خلال الموسم المقبل.