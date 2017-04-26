عقوبات مغلظة من نادي النصر السعودي ضد “الراهب” و”غالب”

المصدر: إرم نيوز

قررت إدارة نادي النصر السعودي معاقبة حسن الراهب وإبراهيم غالب، لاعبَي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بخصم يوم من راتب كل منهما.

جاءت هذه العقوبة بعدما تغيب اللاعبين عن المشاركة في التدريبات ليومين دون إذن مسبق، ودون تقديم عذر مقبول لإدارة الكرة بالنادي.

من ناحية أخرى، تشعر إدارة النصر بغضب شديد تجاه أحمد الفريدي ونايف هزازي لاعبَي الفريق بسبب إصرارهما على الغياب عن التدريبات دون إذن من النادي.

ولا يعلم النصر شيئًا عن مصير الفريدي وهزازي، إلا أن هناك أنباء مسربة من مقربين من اللاعبَين تفيد بأنهما خارج المملكة، إلا أن إدارة النصر ستكون مطالبة بتوقيع عقوبات مغلظة عليهما، بسبب تكرار واقعة الغياب عن التدريبات والمباريات دون إذن من النادي، وهو ما كلف النادي غاليًا في الفترة الأخيرة.