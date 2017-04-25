نادي الوحدة السعودي يشكو لاعب الفريق السابق للقضاء.. تعرّف على السبب

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قال هشام مرسي، رئيس نادي الوحدة السعودي، إن إدارة النادي تقدمت بشكوى ضد لاعب الفريق السابق الدولي، علاء الكويكبي، للجهات المختصة بعد اتهامه للإدارة باستخدام السحر.

وأثار لاعب الوحدة السابق، علاء الكويكبي، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، ذكر من خلالها أن إدارة الوحدة استخدمت أعمال السحر من أجل إبقاء الفريق في دوري جميل للمحترفين.

وقال الكويكبي في تغريدته التي وجهها إلى إدارة الوحدة: “قال تعالى: (ولا يفلح الساحر حيث أتى).. بالرغم من فشلكم وخيبتكم الواضحة لجأتم للدنبوشي ولم ينفعكم.. هبط الفريق مثل هبوطكم.. سوّد الله وجوهكم”.

وكان الوحدة قد هبط رسميًا إلى دوري جميل بعد نهاية مباريات الجولة 24 من المسابقة، وذلك بعد فوز الباطن على ضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف.

وبعد الفوز على النصر، رفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الحادي عشر، بفارق 8 نقاط عن الوحدة متذيل جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، ولن يستطيع الوحدة خلال الجولتين المقبلتين في حالة الفوز سوى الوصول إلى 23 نقطة، ما يعني تأكد هبوطه بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى.