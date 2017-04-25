السعودية.. ناديا الهلال والنصر يؤكدان مشاركتهما في البطولة العربية للأندية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أكد ناديا النصر والهلال السعوديان مشاركتهما في البطولة العربية للأندية.

وقال فهد المفرج، مدير الفريق لنادي الهلال السعودي، إن ناديه سيشارك بمراسم قرعة البطولة العربية للأندية (دوري أبطال العرب) التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 تموز/يوليو حتى 5 آب/أغسطس المقبل.

وأكد المفرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن التوجه العام يسير نحو المشاركة الرسمية بالبطولة، مضيفًا :”التأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا سيجعلنا نفكر كثيرًا بترتيبات دقيقة من أجل اللعب بالبطولة العربية، وسنسعى بعد الاجتماع مع المدرب لوضع التصورات الفنية والإدارية للموسم المقبل، وستكون البطولة ضمن أجندة النقاش بشكل مؤكد والرغبة قطعًا متجهة للمشاركة مع الأشقاء العرب بهذا الكرنفال، لكن مثلما ذكرت سنحتاج لترتيبات خاصة ودقيقة لنضمن مشاركة إيجابية”.

ونفى أن يكون ناديه في الطريق لتقديم اعتذاره عن المشاركة، حيث قال: “حتى اللحظة ليس لدينا أية نية للاعتذار وسنحضر القرعة مع الأشقاء ونشعر بالسعادة بالمشاركة في البطولة معهم”.

بينما شدّد طلال النجار، مدير عام كرة القدم بنادي النصر السعودي، أن ناديه سيشارك بشكل رسمي.

وأوضح النجار، أن البطولة ستكون خير إعداد للاستحقاقات المحلية، مضيفًا: “يكون مندوب نادي النصر حاضرًا في مراسم القرعة وقد أدرجنا البطولة ضمن خطط الإعداد للموسم المقبل ولن نعتذر عن المشاركة”.

وستُجرى قرعة البطولة في الخامس من أيار/مايو المقبل.

ومن المقرر أن يشارك بدوري أبطال العرب 12 فريقًا وهم :”الأهلي والزمالك من مصر، وحسين داي الجزائري، والترجي التونسي، واتحاد الفتح الرباطي المغربي والمريخ السوداني والنصر والهلال من السعودية والفيصلي الأردني، ونفط الوسط العراقي، والعهد اللبناني.

غير أن نادي والعين الإماراتي “أعلن اعتذاره” بناء على تقرير من مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش أن” البطولة لا تخدم برنامج العين للموسم الجديد”.

وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات تقام مبارياتها في القاهرة والإسكندرية ويصعد الأول منها بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثان للمُشاركة في الدور قبل النهائي مباشرة.