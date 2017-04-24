17 مليون ريال تغري كوزمين لتدريب الأهلي السعودي

المصدر: إرم نيوز

ذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أن النادي الأهلي السعودي تقدم بعرض كبير للتعاقد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين ليتولى تدريبه بدلاً من السويسري كريستيان غروس بداية من الموسم المقبل، إذ سيحصل مدرب الأهلي الإماراتي على 17 مليون ريال راتب سنوي مع النادي السعودي.

وأوضحت: “قطعت شخصية أهلاوية مرحلة طويلة من المفاوضات مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو الذي يشرف فنيا على الأهلي الإماراتي، وذلك خلفا للمدرب السويسري كريستيان غروس بعد الانتهاء من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وبلوغ الفريق دور الـ 16 بدوري الأبطال الآسيوي لكرة القدم”.

وأضافت: “بحثت الشخصية الأهلاوية عملية التعاقد مع كوزمين في اجتماع عقد بين الطرفين أخيرا، وقطعت شوطاً مهما معه، إذ تم الاتفاق على كثير من بنود العقد، وبلغ العرض المغري 17 مليون ريال سنويا، مع أن غروس كان يتقاضى 11.25 مليون ريال في الموسم.

وكان كوزمين نفى في وقت سابق في تصريحات صحافية وجود مفاوضات مع النادي الأهلي السعودي، مؤكداً استمراره مع “الفرسان” حتى نهاية عقده الموسم المقبل.