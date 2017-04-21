نادي النصر السعودي يبحث عن مدير فني جديد

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة النصر في تصريحاتٍ خاصة لشبكة “إرم نيوز” أن مدرب الفريق باتريس كارتيرون سيرحل نهاية الموسم الحالي.

وقالت تلك المصادر إن قرار الإدارة بالاستغناء عن المدرب كان قد اُتخذ عقب خسارة الفريق أمام الاتحاد في نهائي كأس ولي العهد.

وأضاف المصدر أن الشرط الجزائي يمنع إقالته الآن وتكليف أحد أبناء النادي في قيادة الفريق في المباراتين المقبلتين في الدوري.

كما أفصحت تلك المصادر عن أن كافة أجانب الفريق سيتم الاستغناء عنهم باستثناء المدافع برونو يوفيني الذي تعهد الأمير فيصل بالتجديد معه.

وكان النصر تعرض اليوم للخسارة أمام الباطن بنتيجة 4/3 في مباراة الجولة الـ 24 من مباريات دوري جميل.