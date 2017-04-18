عمر هوساوي مطلوب في نادي الهلال السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

يقترب عمر هوساوي، مدافع النصر السعودي من الانضمام لفريق الهلال، بعدما عرض عضو شرف ينتمي لنادي الهلال على إدارة ناديه ضم هوساوي.

وينتهي عقد اللاعب مع النصر في يناير 2018، حيث يتبقى له ما يقرب من ثلاثة أشهر على دخوله الفترة الحرة، التي تتيح له التعاقد مع أي ناد دون الرجوع لناديه.

ووفقا لما ذكره مصدر قريب الصلة بإدارة النصر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، فإن المدرب الأرجنتيني رامون دياز وافق على عرض الشرفي الهلالي لتقوية دفاعات الفريق، بيد أن المصدر أكد أن رئيس النصر تعهد بالتجديد مع اللاعب.

وقال المصدر إن اللاعب بالفعل يرغب في الرحيل للأهلي السعودي، لكن ميثاق الشرف مع النادي الجداوي يمنعه من التفاوض مع اللاعب طالما يريده النصر.

وفجّر المصدر مفاجأة، بتأكيده أن إدارة النصر فاتحت اللاعب في تجديد تعاقده 3 مرات لكن هوساوي كان يرفض مفضلاً الحديث نهاية الموسم الحالي.