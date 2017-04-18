رسميًا.. الاتحاد السعودي يطبق تقنية الفيديو في الملاعب الموسم المقبل

المصدر: إرم نيوز

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح بتطبيق تقنية الفيديو لمساعدة الحكام في الملاعب بدءاً من الموسم المقبل بشكل رسمي.

وأعلن اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب السعودية في محتلف البطولات ابتداء من الموسم المقبل، للتقليل من أخطاء الحكام ومساعدتهم.

وأكد الحكم الإنجليزي الشهير كلاتينبيرع، رئيس لجنة الحكام السعودية، عن تطبيق تقنية الفيديو في 4 حالات، حيث سيكون مساعد الحكم هو صاحب القرار الأخير.

وأوضح: “لن نجلب حكام أجانب حال تطبيق التقنية.. وسيخضع الحكام السعوديين لدورات تدريب قبل تطبيقها بشكل رسمي”.

واستطرد: “تقنية الفديو ستكون لدى الحكم الرابع ولن نسمح للمدرب أو رئيس النادي أو اللاعبين بمشاهدة الحالات المثيرة عبر الفيديو”.

وقال عزت في مؤتمر صحفي عقد اليوم: “تقنية الفيديو ستخفف الضغط على الحكام وستطبق العدالة في مباريات الدوري السعودي”.

وأضاف: “الموسم الرياضي بعد المقبل سنطبق تقنية الفيديو بشكل كامل وسنستغني عن الحكام الأجانب في الدوري السعودي”.

وشدد: “تقنية الفيديو ستحسم حالات تحكيمية مثيرة، مثلا ضربات الجزاء، لمس اليد بالكرة، تجاوز الكرة خط المرمى”.

وأكد: “في المعسكر الإعدادي للحكام في الصيف سيتم تدريب الحكام على تقنية الفيديو وسيكون خلالها 6 مباريات تجريبية، وسنختار مباريات في دوري جميل وأيضا كأسي الملك وولي العهد في الموسم المقبل لتطبيق تقنية الفيديو تجريبيا”.

وأتم: “ساتاد الملك فهد الدولي جاهز لاستخدام تقنية الفيديو.. أما بقية الملاعب سيتم التواصل مع هيئة الرياضة لتجهيزها”.

مارك كلاتينبيرغ يعرض احد الاستديوهات التي تستخدم في تقنية الفيديو داخل الملعب والتي يتواجد فيها احد الحكام pic.twitter.com/cdcaNoRF7T — العربية – في المرمى (@FilMarma) April 18, 2017

وسبقت الإمارات، السعودية، وأدخلت حكم الفيديو كأول دولة عربية تدخل تلك التقنية.

وعانى التحكيم السعودي خلال الموسم الحالي من انتقادات حادة، ما دفع اتحاد الكرة لرفع إمكانية استعانة الأندية بحكام أجانب إلى 8 مباريات في الموسم.

ويقود الحكم الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبرغ دائرة التحكيم السعودية، ويحظى بدعم كبير من جانب اتحاد الكرة السعودي.

يذكر أن تقنية حكم الفيديو تسمح للحكم باللجوء للفيديو لحسم القرارات المهمة مثل الأهداف وركلات الجزاء والإنذارات.