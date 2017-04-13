السعودية.. محمد نور يكشف تفاصيل حفل اعتزاله

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

‏قالت مصادر قناة ” mbc pro ” إن الأسطورة محمد نور سيعلن عن تفاصيل حفل اعتزاله يوم الإثنين المقبل عبر مؤتمر صحفي سيقام في الساعة 5 عصرًا.

التقارير كشفت أن حفل الاعتزال ‏سيكون بين أصدقاء نور وأساطير العالم حيث سيشارك في اللقاء عدد من النجوم العالميين.

وسيتواجد من النجوم العالميين كلًا من روبيرتو كارلوس وكلارنس سيدروف ولويس فيغو، كما سيشارك حسين عبدالغني ونواف التمياط وسامي الجابر ضمن فريق أصدقاء نور.

من جهة أخرى، ‎قال الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لهيئة الرياضة السعودية، إن جماهير الاتحاد ستختار بنفسها الرئيس الجديد للنادي بعد انتهاء فترة تكليف حاتم باعشن نهاية الموسم الجاري.

‎وقال بن مساعد في مؤتمر صحفي عقد ظهر الخميس في العاصمة الرياض: “شكرًا لإدارة الاتحاد الحالية، قدمت نتائج كبيرة فاقت التوقعات، وسوف نستقبل اقتراحات أعضاء الشرف لتسديد الديون”.

‎وأضاف “حان وقت الجماهير لدعم النادي عبر الانتخابات الإلكترونية التي سنفصح عنها الأحد ما بعد القادم”.

‎وأكمل المسؤول الأول عن الرياضة حديثه بقوله “جمهور الاتحاد سيختار الرئيس الجديد ويتحمل مسؤولية قراره، شعبية الاتحاد كبيرة وستحدث فارقًا، أما الديون ستعيقه عن الخصخصة الفترة المقبلة.

‎وحول قضيتي عوض خميس ومحمد العويس، أجاب الأمير “هاتان القضيتان من اختصاص اتحاد القدم فقط.