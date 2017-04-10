مدربا العين الإماراتي والأهلي السعودي يتوقعان مباراة صعبة في أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق العين الإماراتي أن فريقه يتطلع إلى الفوز على الأهلي السعودي خلال مباراة الفريقين غدًا الثلاثاء في منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث تجرى المباراة على ملعب ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في إمارة أبوظبي.

وقال زوران: “هدفنا حصد النقاط الثلاث والتقدم خطوة مهمة إلى الأمام في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16، وسنواجه غدًا ندًا قويًا، ويعد أحد أفضل الأندية على مستوى المنطقة الخليجية، لذلك أتوقع أن مهمتنا لن تكون سهلة خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الراهن”.

وأضاف: “الفريقان على معرفة جيدة ببعضهما البعض ولا توجد أي أسرار لأن الأمور تبدو واضحة تمامًا من كافة النواحي، وكل الفرق التي تدخل سباق المنافسة على اللقب القاري تدرك جيدًا أن المسابقة مختلفة تمامًا عن البطولات المحلية وتتطلب تركيزًا كبيرًا”.

وتابع زوران: “عودة المدافع إسماعيل أحمد ستمثل قوة إضافية كبيرة للعين، وأعتقد أن مستوى أداء الدفاع سوف يتحسن في مواجهة الغد”.

وقال: “حوافز الفريقين كبيرة جدًا في تقديم أفضل مبارياتهما في كل جولة، خصوصًا عندما يرتبط التحدي بالبطولة الآسيوية، وأعتقد أن كل فريق سيعمل على إظهار أفضل ما لديه ويقاتل من أجل تحقيق أفضل نتيجة في أرض الملعب”.

يذكر أن الأهلي السعودي يتصدر هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه العين برصيد 5 نقاط، وهو ما سيجعل مباراة الغد في قمة القوة بين الطرفين أملًا في تحقيق الفوز.

وتمنى السويسري كريستيان غروس مدرب فريق الأهلي أن تخرج المباراة أمام العين بالشكل اللائق بالكرة الخليجية في ظل مستوى الفريقين المتميز مؤخرًا.

وقال غروس:” الأهلي والعين لعبا منذ أيام، وأدى الفريقان مباراة مفتوحة، متمنيًا ألا تقل عنها مباراة الغد من حيث الإثارة والندية، وإن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا حق مشروع للجميع بما فيهم الأهلي”.

وأضاف: “فريقي جاهز تمامًا، ولدينا رغبة قوية وطموح أكبر للتأهل لدور الـ 16 من البطولة، ثقتي كبيرة في تقديم فريقي لأداء جيد يلبي طموحات جماهير الأهلي”.

يذكر أن مباراة الفريقين في الجولة الثالثة والتي جرت منذ أيام في جدة انتهت بالتعادل 2/2.