ما الذي ينتظر محمد العويس بعد بطلان عقده مع الأهلي السعودي؟

المصدر: إرم نيوز

أشارت تقارير صحافية سعودية إلى أن القرار الذي صدر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بإلغاء عقد حارس الشباب محمد العويس مع الأهلي، وكذلك الاتفاقية هي تخص ستة الأشهر الحالية، وسيتم معاقبة اللاعب بداية الموسم المقبل بإيقافه لستة أشهر وتغريمه ماليا، وسيتم السماح له بالتسجيل للأهلي في الفترة الثانية للتسجيل التي ستكون في الفترة الشتوية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فقد جاء القرار مؤيدا لرفض التفويض الخاص بمدير الاحتراف في نادي الشباب ماجد المرزوقي من قبل لجنة الاحتراف وبطلان العقد الموقع بين العويس والأهلي في ستة الأشهر المتبقية من عقده السابق مع الشباب، وتشير المصادر إلى أن اللجنة المشكلة من اتحاد الكرة السعودي والذي قدم إليها نادي الشباب شكوله ضد العويس والأهلي ستصدر قرارتها نهاية الأسبوع الحالي بعد التصديق على كل الثبوتيات المقدمة والتأكد من صحتها.

وسيتضرر العويس من القرارات المتخذة إلى جانب عقوبة المنع من التسجيل بحق ناديي الأهلي والشباب لفترة تسجيل واحدة هي الفترة الصيفية المقبلة.

من جانبه، أكد طارق العلايمي، المحامي المتخصص في النزاعات الرياضية، عدم قدرة أهلي جدة اللجوء إلى أي جهة قضائية أخرى، بعدما رفض مركز التحكيم الرياضي عقده مع محمد العويس والذي أبرمه أواخر يناير الماضي.

وقال العلايمي في تصريحات أبرتها قناة “العربية”: “القرار كان متوقعاً لأن العويس كان يرتبط بالشباب، والاتفاقية التي تم توقيعا باطلة بسبب أن من وقعها من نادي الشباب هو ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف، وليس رئيس النادي أو نائبه أو الأمين العام”.

وأضاف: “قرارت مركز التحكيم الرياضية نهائية وملزمة ولا يمكن التقاضي لدى أي جهة أخرى، وهذا مكتوب في نظام المركز الأساسي”.