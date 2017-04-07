النصر يخطف تعادلًا قاتلًا أمام الاتحاد في الدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز وسلمان العنزي

خيّم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت النصر بضيفه الاتحاد، اليوم الجمعة، في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي لكرة القدم، وشهدت أيضًا هذه الجولة، تعادل الأهلي مع الباطن 1/1.

وتقدم المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) بهدف للاتحاد في الدقيقة 18، وتعادل حسن الراهب للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، كما رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني.

يشار إلى أن هذا التعادل هو الرابع للنصر هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في 4، في حين يعد هذا التعادل هو الثالث للاتحاد مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في 4.

وفي المباراة الثانية، حوّل الباطن تأخره أمام الأهلي بهدف إلى تعادل 1/1.

وتقدم الأهلي بهدف سجله سلمان المؤشر في الدقيقة 59 وتعادل جونثان بينتس للباطن في الدقيقة 78.

وأهدر جورج بيريرا دا سيلفا لاعب الباطن ركلة جزاء في الدقيقة 82.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة أمام الاتحاد، كما رفع الباطن رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

يشار إلى أن هذا التعادل هو الثالث للأهلي هذا الموسم مقابل الفوز في14 مباراة والخسارة في 5، بينما يعد هذا التعادل هو السابع للباطن هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والخسارة في 10.

وقال الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر عن اجتماع شرفي في النادي سيعقد قريبًا سيتم فيه توضيح كل شيء لما سيحدث في الفترة المقبلة.

وعن اللاعب نايف هزازي قال: “هو غائب عن التدريبات وستتم معاقبته أسوة بمن يقوم بنفس الفعل”.

وتابع: “الإعلام يضخّم المواضيع والنصر الآن في المركز الثاني وللعلم هذا ليس طموحنا إذ نتمنى أن نكون الأول دائمًا”.

وأكمل: “همي الوحيد هو جماهير النصر، جماهيرنا تعتب علينا في أي وقت ولا توجد لدينا مشاكل”.