السعودية.. “الفيفا” يتكفل بصرف رواتب ياسر الشهراني

المصدر: إرم نيوز

تنتظر الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وصول التقارير الطبية الخاصة بإصابة ياسر الشهراني، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال، تمهيدًا لرفعها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ومطالبة المنظمة الدولية بتحمل تكاليف علاج اللاعب.

تأتي هذه الخطوة بعدما أصيب الشهراني خلال تواجده في معسكر المنتخب السعودي الأخير، الذي خاض خلاله المنتخب مباراتين رسميتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، غير أن اللاعب تعرض للإصابة أبعدته عن الملاعب، كما أبعدته عن المشاركة مع الهلال في مباراته أمام النصر في ديربي الرياض الذي أُقيم مساء السبت (1 إبريل 2017)، في دور الثمانية لبطولة كاس خادم الحرمين الشريفين، وانتهى لمصلحة الهلال 2-صفر.

يُذكر أن لوائح الاتحاد الدولي تنص على عدم تحمل الاتحادات الوطنية تكاليف علاج اللاعبين الذين يصابون خلال مشاركتهم في المباريات التي تقام تحت إشراف الفيفا، وهو ما يعرف باسم برنامج الحماية الاقتصادية للاعبين.

وخضع الشهراني لجراحة ناجحة، بفرنسا اليوم الأربعاء، في وتر منشأ العضلة الأمامية.

ونشر الحساب الرسمي لـ(بوبا العربية)، الشريك الصحي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “اجرى لاعب فريق الهلال ياسر الشهراني، صباح اليوم عملية جراحية في فرنسا تكللت ولله الحمد بالنجاح”. وتعرض الشهراني للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام العراق بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا .2018

يذكر أن الهلال يتربع على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 53 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق النصر، قبل خمس مراحل على انتهاء المسابقة.