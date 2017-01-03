السعودية.. فهد المولد يدعم الخضير بطريقة رائعة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

رفع لاعب نادي الاتحاد السعودي، فهد المولد، قميصاً يحمل رقم 20 والذي يخص لللاعب المصاب تركي الخضير، في لفتة وبادرة إنسانية جميلة أثارت إعجاب الجماهير الاتحادية خاصة، والجماهير السعودية عامة.

وحدث هذا الأمر بعد تسجيل المولد الهدف الأول لفريقه، في المباراة التي جمعت الاتحاد أمام الخليج، اليوم الثلاثاء، في ملعب الجوهرة ضمن الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.

هدف الاتحاد الأول عن طريق فهد المولد

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— الكرة السعودية (@TheSaudiBall) January 3, 2017

وأفادت الفحوص الطبية التي خضع لها الخضير، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأشارت الفحوص إلى أن الخضير لن يتمكن من استكمال الموسم الحالي مع فريقه.

ونشر الحساب الرسمي “لبوبا العربية”، الشريك الصحي لنادي الاتحاد، تغريدة على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت “تويتر” جاء فيها: “خضع لاعب نادي الاتحاد تركي الخضير لأشعة رنين المغناطيسي على الركبة اليمنى للاطمئنان على إصابته أثناء التمارين”.

وتابع: “أوضحت نتائج الفحوص الطبية تعرض الخضير لقطع في الرباط الصليبي، سيحتاج على إثره لإجراء عملية جراحية”.