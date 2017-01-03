“الصليبي” يضرب نجم الهلال السعودي الشاب

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أوضحت الأشعة والفحوصات الطبية التي أجراها لاعب ⁧‫الهلال السعودي‬⁩ الشاب، مجاهد المنيع، تعرّضه لإصابة قطع بالرباط الصليبي. وانتهى موسم اللاعب مع الهلال قبل أن يبدأ إذ ستغيبه الإصابة عن الملاعب قرابة الـ6 أشهر، حيث من المنتظر عودته بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي.

وكان اللاعب قد خرج من مباراة فريقه أمام التعاون في الجولة الـ15 من دوري جميل السعودي للمحترفين بسبب إصابة في الركبة.

وكان غرّد اللاعب، قائلًا: “‏الحمدلله على الفوز ومبروك لجماهير الزعيم 3 نقاط مهمة وإصابتي الحمدلله خفيفة إن شاء لله”.

من ناحية أخرى، كشفت عدد من الصحف الأرجنتينية أن الهلال بدأ في مفاوضات لضم اللاعب الهداف نيكولاس بلاندي، نجم هجوم سان لورينزو الحالي.

وتعتزم إدارة الهلال التخلي عن اللاعب تياغو ألفيس، أحد رباعي النادي الأجنبي على أن يتم التعاقد مع مهاجم بدلًا عنه.

وتردد اسم اللاعب كارلوس بينيتيز، لاعب فريق إنديبندنتي الأرجنتيني، الذي كان مطلبًا لنادي غالطا سراي يناير الماضي.

وكانت مصادر هلالية قد ذكرت أن النادي الأرجنتيني يرغب في بيع اللاعب نظير 8 ملايين دولار، في حين أن عرض النادي السعودي يبلغ 7 ملايين.