نواف العابد: الإشاعات مغرضة.. لن أساوم الهلال السعودي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

نفى نواف العابد، لاعب وسط الهلال السعودي، أن يكون غيابه بالفترة الماضية عن المباريات بحجة عدم تسلمه مستحقاته المالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإصابة هي من غيبته عن الملاعب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “أنا من أبناء نادي الهلال، ومستحيل أن أساوم إدارة الهلال، وغيابي في الفترة الماضية كان بسبب الإصابة”.

ووجه العابد في نهاية حديثه رسالة للجماهير الهلالية، مشددا: “ما زال المشوار طويلا، وسنقدم كل ما لدينا للظفر ببطولة الدوري”.