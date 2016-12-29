رسميًا.. ياسر المسيليم يجدد عقده مع الأهلي السعودي

المصدر: إرم نيوز

أعلن الأهلي السعودي رسميًا عن تجديد عقد حارسه ياسر المسيليم لمدة 4 أعوام على أن ينتهي في 2020، ، حيث كان الطرفان متفقان على تجديد العقد مع زيادة الراتب السنوي للحارس الأساسي.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن راتب الحارس سيصل إلى 4 ملايين ريال للموسم الواحد.

وكان المسيليم عنصرًا أساسيًا في تشكيلة كريستيان غروس الذي أحرز بطولتي الدوري والكأس.

وانتقل الحارس الدولي لحامل لقب الدوري السعودي عام 2001، قادمًا من هجر.

وتم اختيار ياسر المسيليم كأفضل لاعب واعد في كأس آسيا 2007، حيث احتل المنتخب السعودي وصافة البطولة بعد خسارته 1/0 أمام العراق.