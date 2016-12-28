السعودية.. الهلال يتبرع بدخل مباراة التعاون لصالح سوريا

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

‏قرّر مجلس إدارة نادي ‫الهلال‬ السعودي، التبرع بدخل مباراة الفريق الأول لكرة القدم وضيفه التعاون بالجولة 15 من دوري جميل لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري.

مجلس إدارة نادي #الهلال يتبرّع بدخل مباراة الفريق الأول لكرة القدم وضيفه التعاون، لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري. pic.twitter.com/mVg4KJTzK0 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 28, 2016

وتأتي تلك البادرة من قبل إدارة نادي الهلال تنفيذاً للحملة الشعبية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب السوري.

من جهة أخرى بات موقف اللاعبيْن تياغو ألفيس ونيكولاس ميليسي غامضاً في الميركاتو الشتوي حيث يبحث الجهاز الفني عن تدعيم صفوفه بمحترفين جدد.

ويرغب الجهاز الفني في التعاقد مع مهاجم من أمريكا اللاتينية ومدافع آسيوي حتى يضمن مشاركة الرباعي الأجنبي في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

يذكر أن فريق الهلال الأول لكرة القدم سيقيم معسكرًا في أبوظبي خلال فترة توقف دوري جميل المقبلة حيث سيلاقي فريق روستوف الروسي وديًا.