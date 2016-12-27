الشباب السعودي ممنوع من تسجيل لاعبيه في الميركاتو الشتوي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت إذاعة ufm عن تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد بمنع نادي الشباب من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي هذا الخطاب ‏بسبب عدم حصول اللاعب السابق طارق خطاب على مستحقاته، حيث تملك لجنة الاحتراف شيكا مصدقا لم تسلمه للاعب.

وأرسلت إدارة الشباب استفسارا للأمانة في اتحاد الكرة السعودي أمس مستغربة قرار الفيفا، رغم أن الشيك المصدق لدى لجنة الاحتراف منذ أشهر عدة.

‏وتنتظر إدارة نادي الشباب ردَّ اتحاد الكرة لإصدار بيان توضيحي رسمي تعبّر فيه عن موقفها من قضية اللاعب السابق والإجراءات التي قامت بها.