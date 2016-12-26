المنتخب السعودي يحدد موعد إعلان قائمته للمعسكر الخارجي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

حددت إدارة المنتخب السعودي، يوم الجمعة المقبل، موعدا للإعلان عن قائمة الفريق للمشاركة في المعسكر الخارجي المقرر في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة ما بين الخامس والـ15 من كانون الثاني/يناير المقبل.

ويأتي المعسكر ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب تحت قيادة مديره الفني بيرت فان مارفيك، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وأوضحت إدارة المنتخب السعودي من خلال حساب الفريق بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الاثنين، أن المعسكر سيتضمن مباراتين وديتين، الأولى في العاشر من كانون الثاني/يناير أمام منتخب سلوفينيا والثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه.