الزمالك على أعتاب الخروج من البطولة العربية بهزيمته أمام العهد اللبناني (فيديو)

بات الزمالك المصري قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد هزيمته 1-صفر أمام العهد اللبناني اليوم الأربعاء.

وسجل أحمد زريق الهدف الوحيد قبل ست دقائق على النهاية ليعاقب الزمالك على سيطرة بلا فعالية أمام مشجعيه باستاد الاسكندرية.

ورفع العهد رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع الفتح الرباطي المغربي بينما يملك الزمالك والنصر السعودي نقطة واحدة لكل منهما بعد مباراتين.

وفي الجولة الأخيرة يلتقي الزمالك مع النصر ويلعب الفتح الرباطي ضد العهد.

ويتأهل أصحاب صدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.