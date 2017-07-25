مدرب الزمالك يفتح النار على مرتضى منصور: كاذب.. ولم أطلب رحيل “شيكابالا وباسم” (فيديو)

واصل البرتغالي أوغستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول بالزمالك المصري، هجومه على مرتضى منصور، رئيس النادي، وكذّب تصريحاته التي أكد فيها أن المدرب يرغب في الإطاحة بمحمود عبدالرازق “شيكابالا” خارج القلعة البيضاء.

وقال “إيناسيو” خلال المؤتمر الصحفي للقاء العهد اللبناني: “رئيس النادي يحاول أن يُوهم الجمهور أنني أريد الاستغناء عن شيكابالا وهذا غير صحيح، لأنني عندما جئت إلى الزمالك كان شيكابالا لا يشارك أساسيًا ولم يكن في مستواه واستمر معي وعاد مرة أخرى وأصبح أفضل لاعب في الفريق، ومرتضى هو الذي يريد أن يبعده عن الفريق ويطالبني بالاستغناء عنه”.

وأضاف: “لم أطالب برحيل باسم مرسي و أيمن حفني، والمرة الوحيدة التي طالبت فيها برحيل لاعبين كانا الثنائي أحمد جعفر وإسلام جمال، وأحب حفني ولم أطلب الاستغناء عنه، وهو لم يشارك خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة”.

وتابع: “الجميع يخشى رئيس النادي ولا أحد يكذّبه في حديثه مهما قال من أكاذيب ولا يستطيع أحد مواجهته، ولو أمسك مرتضى زجاجة بيبسي وقال لهم هذه كوكاكولا.. سيقولون له نعم وطعمها رائع.. إنهم يخشونه”.

وعن مصيره مع الزمالك، قال: “لم يجلس معي أحد للاتفاق على رحيلي، لأنهم خائفون من الشرط الجزائي، وأنا مستمر في عملي ورفضت عرضًا من الدوري التركي بمليون يورو من أجل البقاء في ميت عقبة”.

وأضاف: “أعود وأقول إن مباراة يوم غد مهمة جدًا، ولا بد أن نفوز، ونحن في قمة تركيزنا رغم الأزمات، ولا يوجد أمامنا إلا النقاط الثلاث”.

من جانبه، أجل مرتضى منصور، الرد على هجوم المدرب البرتغالي، بسبب خوض القلعة البيضاء للقاء مصيري أمام العهد اللبناني في البطولة العربية.

وأكد منصور في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن كل التركيز مع الفريق الأول أمام مواجهة العهد اللبناني المرتقبة، غدًا الأربعاء.

وأضاف: “كل التركيز على مباراة الغد ولا نتحدث عن أي شيء غير البطولة وكل اهتمامنا بمباراة العهد وأطالب اللاعبين بالتركيز”.

وأتم: “لن أسمح لأي شيء يهز الزمالك وتشتيت اللاعبين واللعب بالنار وحديث البعض عن الانتخابات وسيتم محاسبتهم بعد المباراة ولن تمر مرور الكرام”.