المنتخب المصري يهزم قطر في مونديال الشباب لكرة اليد

حقق منتخب مصر انتصاره الأول في بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب، المقامة حاليًا في الجزائر، وتغلب على نظيره القطري 30-29، اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية.

وأنهى منتخب قطر الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 16-15، لكن المنتخب المصري استعاد توازنه في الشوط الثاني ليحسم المباراة لصالحه.

واحتل منتخب مصر المركز الخامس في المجموعة الثانية، بينما تتذيلها قطر.

وفي المجموعة نفسها، تغلبت سلوفينيا على السويد 31-28، لتحتل السويد المركز الرابع، بينما ظلت سلوفينيا في الصدارة انتظارًا لنتيجة مباراة فرنسا والدنمارك.

وتلقى المنتخب المغربي، المنافس في المجموعة الرابعة، هزيمته الخامسة على التوالي، حيث خسر أمام نظيره الأرجنتيني 14-30، وحسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة بالفوز على أيسلندا 29-26.