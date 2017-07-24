3 سيناريوهات تحاصر متعب.. أيهم أفضل لنجم الأهلي المصري؟

أصبح عماد متعب، مهاجم فريق الأهلي المصري، حديث الساعات الماضية بعدما تعرض لعقوبة مالية جديدة لرفضه المشاركة أمام الفيصلي الأردني في البطولة العربية للأندية.

وأصبح السؤال الذي يدور في بال عشاق وجماهير القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة ماذا ينتظر عماد متعب مع الفريق الأهلاوي هل سيستمر أم سيرحل؟

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي 3 سيناريوهات تحاصر عماد متعب وتستطلع آراء نجوم الكرة المصرية لمعرفة السيناريو الأفضل لنجم القلعة الحمراء المخضرم.. فإلى السطور القادمة:

الاعتزال

يبقى الخيار الذي يحاصر متعب في الفترة الحالية مع وصوله إلى 34 عامًا هو الاعتزال خاصة أن الكثيرين أكدوا أن متعب لم يعد قادرًا على العطاء البدني بالشكل المناسب وعليه أن يفكر في إنهاء مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

ويبدو رأي عماد متعب مختلفًا تمامًا، فهو يرى أنه لن يعتزل في الفترة الحالية ولن يجبره أحد على اتخاذ قرار الاعتزال، خاصة أنه مازال قادرًا على العطاء.

ويستشهد متعب بأنه سجل 5 أهداف في الموسم الحالي خلال 176 دقيقة فقط من المشاركة وهو معدل أكبر من مهاجمي الفريق الأحمر الذين يلعبون بشكل أساسي سواء النيجيري أجاي أو مروان محسن أو عمرو جمال.

ويرى أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، في تصريحاته لشبكة “إرم نيوز” أن الأفضل لمتعب في الفترة الحالية أن يتخذ قرار الاعتزال ويكتفي بما قدّمه في المشوار المميز.

وأضاف “متعب لاعب خلوق وعليه أن يتخذ القرار في الوقت المناسب خاصة أنه لن يكون قادرًا على العطاء البدني مع الأهلي خلال المرحلة القادمة”.

الرحيل

يبدو هناك خيار آخر بالنسبة لمتعب وهو الرحيل عن الفريق والانتقال لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

وأبدى أكثر من فريق رغبته في ضم عماد متعب للاستفادة من خبراته مثل مصر للمقاصة ووادي دجلة وسموحة والإنتاج الحربي.

وأكد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق وادي دجلة في أكثر من وسيلة إعلامية أنه يرغب في استقدام عماد متعب خاصة أنه لاعب متميز ومهاجم قناص وقادر على العطاء في المرحلة القادمة على الأقل لموسمين قادمين.

وأشار ميدو إلى أن متعب سيتألق حال انتقاله لوادي دجلة، لأن الفريق بحاجة لمهاجم مخضرم.

وأكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، لشبكة “إرم نيوز” أن متعب بحاجة لإعادة تقييم الأمور في المرحلة القادمة موجهًا نصيحة لمتعب بالبقاء مع الأهلي أو الاعتزال لأن رحيله سيجعله يعاني كثيرًا خارج الفريق.

وأضاف “تكرر نفس الموقف ولعبت موسمين مع الاتحاد لأثبت أنني قادر على العطاء وبعدها اعتزلت ولكن متعب لن يتحمل الفارق الكبير بين باقي الأندية والنادي الأهلي في رأيي”.

وأشار محمد فاروق، نجم الأهلي الأسبق، لشبكة “إرم نيوز” إلى أن متعب عليه فقط أن يحترم تاريخه ولا يفجر أي أزمات لأن هذا الأمر يبقى نقطة سلبية بعد الانتهاء من المسيرة الكروية.

وأضاف “كلنا حدث معنا نفس السيناريو وبعضنا رفض الاعتزال وبعضنا فضّل إنهاء مسيرته في الأهلي”.

البقاء

ويبقى السيناريو الثالث أن يبقى متعب في الأهلي ويكتفي باللعب كبديل مثل النجم الإيطالي فرانسيسكو توتي الذي لعب لسنوات مع روما كبديل.

وأكد محمد يوسف مدرب بتروجيت لشبكة “إرم نيوز” أن البقاء بديل والمشاركة في آخر ربع ساعة لا يقلل من شأن متعب موضحًا أن اللاعب يتميز في هذه الفترة التي يلعبها.

وأضاف “متعب قائد للأهلي والفريق يحتاج خبراته وأتمنى بشكل شخصي بقاءه مع الفريق”.